„Рисунка голям формат“ превръща Старинен Пловдив в творческо ателие

Международният българо-немски пленер „Рисунка голям формат“ събира творци от двете държави в Старинен Пловдив. Тазгодишното издание се провежда от 15 до 20 юни и продължава традицията на един от утвърдените форуми за художествен обмен между България и Германия.

Началото на инициативата е поставено през 2005 г. от преподаватели и художници, свързани с Националната гимназия по сценични и екранни изкуства. Първото издание се състои в къщата на Ламартин в Стария град, а през годините пленерът се утвърждава като платформа за срещи между автори от двете страни и за създаването на стотици художествени произведения.

Тази година в проекта участват Александър Гьошев, Васил Тенев, Даниела Стоянова, Иван Чакъров и Ирина Гърдева, която е и куратор на пленера. Сред гостите от Германия са Кристоф Раквиц, Лине Ястрам, Маркус Барвицки, Свеня Хинцман и Юля Айхлер.

Кулминацията на събитието ще бъде изложбата с творбите, създадени по време на пленера. Тя ще бъде открита на 20 юни от 18:00 часа в Галерията на Дружеството на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ №153. Експозицията ще остане достъпна за посетители до 29 юни.

След пловдивското издание инициативата ще продължи в Лангенвединген край Магдебург, в германската провинция Саксония-Анхалт, където художниците ще реализират втората част от творческия обмен.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив чрез програма „Култура“ и е включено в Културния календар на града за 2026 година.