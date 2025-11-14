Това стана ясно на среща на министъра на образованието Красимир Вълчев с образователни медиатори от региона, на която се обсъдиха мерки за приобщаващо образование

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви днес в Пловдив, че областта е с най-голям дял ученици, които не владеят български език. Това стана по време на среща с над 100 образователни медиатори от региона, организирана съвместно с областния управител проф. Христина Янчева. На срещата присъстваха и началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.

По думите на Вълчев Пловдивска област е с най-голям брой деца от уязвими групи и най-много училища и детски градини, в които подобни ученици са концентрирани. Той подчерта, че ниското образователно ниво на родителите води до възпроизвеждане на социалните и културните дефицити, което допълнително затруднява процеса на обучение и приобщаване.

„Имаме немалък процент деца в начален етап, които не знаят български език и не са посещавали детска градина редовно. Началните учители не могат да компенсират този дефицит“, каза министърът.

Затова в новите законови промени министерството предлага т.нар. езикова интеграция, която включва въвеждане на тест за владеене на български език при записване в първи клас или след завръщане от чужбина. Децата, които не покриват минимално ниво, ще преминават през интензивна подготовка между 200 и 900 часа преди да продължат обучението си по останалите предмети.

Темата за ефективността на медиаторската работа бе водеща и по време на днешния форум. Част от медиаторите напомниха, че честите посещения в домовете на учениците понякога водят до обратен ефект и напрежение. На предходно заседание също бе предложено възстановяване на вечерното обучение като подходяща форма за възрастни и ученици от малцинствата, които не са завършили образованието си в срок.

Министърът подчерта, че усилията за обхващане трябва да започват в най-ранна възраст и припомни, че задължителната предучилищна група от 4-годишна възраст и безплатните детски градини са именно стъпки в тази посока.

По-късно днес Вълчев проведе срещи с екипи в Садово и Първомай, а в края на деня заедно с кмета на Пловдив Костадин Димитров откри изцяло реновираните общежития на Езикова гимназия „Иван Вазов“.