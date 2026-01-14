Пловдив е домакин на мегафорум за модернизация на висшето образование

Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти обсъждат успешната формула за финансиране на качествено обучение чрез високи академични стандарти и разширяване на връзките с бизнеса

Пловдив утре ще бъде домакин на мегафорум за бъдещето на висшето образование, който събира водещи фигури от академичните среди, държавните институции и бизнеса.

Националният форум се провежда под патронажа на областния управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева и е темата „Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“.

Участие във форума са потвърдили министърът на образованието Красимир Вълчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателите на Национален браншови синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ проф. Лиляна Вълчева и на Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ доц. Валери Апостолов, председателят на Сдружението на държавните висши училища и ректор на СУ „Св. Климент Охридски проф. Георги Вълчев, ректори и още 24 университета от цялата страна, представители на националните работодателски организации и Националното представителство на студентските съвети.

Форумът има за цел да очертае конкретни решения за модернизацията на висшето образование и да засили взаимодействието между институциите, академичната общност и бизнеса. Събитието ще постави фокус върху ключови теми, свързани със стратегическото планиране, новите модели за финансиране на база ефективност, повишаване на качество на обучението и академичните стандарти и сътрудничество с бизнеса.