Започна строителството на новия корпус на КОЦ-Пловдив

Първа копка на нов корпус за Отделението по нуклеарна медицина и лечебно-диагностични дейности бе направена символично днес в База 2 на Комплексен онкологичен център – Пловдив. строителните дейности стартираха днес в свободно пространство в двора на КОЦ-а и ще приключат след около 12 месеца, колкото е срокът на изпълнение.

Общата стойност на инвестицията възлиза на около 13,5 млн. лв. с ДДС, от които приблизително 7,9 млн. лв. е стойността на ПЕТ/КТ апарата, а около 5,6 млн. лв. – на сградата. Проектът се осъществява по инициатива на лечебното заведение със собствени средства и външно финансиране от банка.

„Новият корпус ще даде достъп на пациентите ни до възможност за най-съвременна диагностика и ще осигури по-добро лечение за тях. Това е изключително важен момент за нашия екип и за КОЦ- Пловдив. И е възможен благодарение на добрите финансови резултати, които в последните 4 години винаги са положителни“, каза на церемонията по първата копка доц. д-р Тихомир Дерменджиев, ръководител на лечебното заведение в последните 4 години.

Той припомни, че общинската болница е едно от двете най-големи онкологични заведения в България и е на първо място по брой преминали пациенти, които са от цялата страна- 62 030 души по данни на НЗОК.

„КОЦ е еталон как трябва да се грижим за хората. Лечебното заведение постига впечатляващи резултати“, похвали работата на ръководството му зам.-кметът с ресор здравеопазване Иван Стоянов, който заедно с доц. Дерменджиев и изпълнителя Вакрил Запрянов направи първата копка на проекта.

Новият корпус ще бъде двуетажен с разгъната застроена площ 1080 кв.м. На първия етаж ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина с ПЕТ/КТ апарат, осигуряващ модерна диагностика, проследяване и оценка на лечението при онкологични заболявания. ПЕТ/КТ изследването съчетава образ и метаболитна активност на туморния процес, позволявайки прецизно стадиране, рестадиране и планиране на лъчелечение, и е включено в стандартите за лечение на пациенти с меланом. Вторият етаж е предвиден за други диагностично-лечебни дейности, свързани с образна диагностика, осигурявайки достъп на пациентите до съвременни технологии на световно ниво.

Реалистично се очаква проектът да бъде завършен в рамките на 7–8 месеца, в зависимост от метеорологичните условия и възможни непредвидени строително-монтажни работи. Отделението ще може да обслужва приблизително 4 300 души годишно – около 17 пациенти на ден, 85 на седмица и 340 на месец.

През последните 4 години под управлението на доц. д-р Тихомир Дерменджиев са направени инвестиции за модернизация на апаратурата на стойност около 8,5 млн. лв., финансирани със собствени средства. До края на 2025 г. се планират допълнителни инвестиции за около 3 млн. лв. в апаратура, включително система за оптично направление на лъчите, DR система за образна диагностика, автоматичен стейнер за имунохистологични препарати и ехограф с възможност за контрастни изследвания.