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Радев и вицепремиерите му не се явиха в НС

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:12ч, петък, 6 ноември, 2026
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Премиерът Румен Радев и вицепремиерите му не се явиха на планувания петъчен блицконтрол и така по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова той отпадна от дневния ред на депутатите, пише OFFNews.

На негово място управляващото мнозинство включи разглеждането на допълнителни точки, сред които ратификация на споразумение между Европейския съюз и Узбекистан, както и на конвенция, свързана с европейската гражданска авиация.

Опозицията се опита да блокира предложението с 82 гласа „против“ и 3 „въздържали се“, но предложението бе прието със 123 гласа “ за“ на управляващото мнозинство.

От „Демократична България“ обвиниха управляващите, че избягват неудобните въпроси около забавянето на държавния бюджет и неговото съдържание. Поставиха и под съмнение избора да бъде представен в УНСС. 

Днес в 13 часа проектобюджетът за 2027 г. ще бъде представен официално в УНСС в аула „Максима“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:12ч, петък, 6 ноември, 2026
0 122 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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