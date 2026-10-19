Донка Налбантова оглавява Старинен Пловдив

Досегашният главен експерт в отдел „Култура“ поема общинския институт временно, до провеждането на конкурс

Донка Налбантова оглави Общински институт „Старинен Пловдив“ като временно изпълняващ длъжността директор до обявяването и провеждането на конкурс. Това научи „Под тепето“ от свои източници. Тя заема мястото на проф. Елена Кантарева-Дечева, която беше освободена от директорския пост на 16 октомври с мотив придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Днес Налбантова е била представена пред екипа на общинския институт. До момента тя работеше в отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив.

Коя е Донка Налбантова

Донка Налбантова е работила е в художествена галерия, а след това и в общинските структури, свързани с културната политика и опазването на наследството.

Тя е работила от 2017-а г. близо 6 години в ОИ „Старинен Пловдив“, където ръководи отдел „Културна политика и информационно обслужване“. Работата ѝ е била свързана с организирането и популяризирането на културни събития, изложби и инициативи, представящи архитектурното и художественото наследство на Стария град.

В общинския отдел „Култура, археология и културно наследство“ Налбантова работи като главен експерт. Тя е автор и на проекта „Духовни измерения“, включен през май 2024 г. в програмата на фестивала на изкуствата „Борис Христов“.

Сега тя се връща в „Старинен Пловдив“ вече като временно изпълняващ длъжността директор. Постът ще бъде зает до провеждането на конкурс за постоянен ръководител на института.

Назначаването ѝ идва след освобождаването на проф. Кантарева-Дечева и на фона на заявеното намерение на общината да проведе конкурс за постоянен директор на „Старинен Пловдив“.