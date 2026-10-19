От 2006 г. насам само един директор на „Старинен Пловдив“ е избран с конкурс

След освобождаването на проф. Елена Кантарева-Дечева длъжността се поема от Донка Налбантова временно до провеждането на нова процедура

Само един конкурс за директор на Общински институт „Старинен Пловдив“ е проведен и спечелен от 2006 г. до днес. Победител в него през април 2023 г. е проф. Елена Кантарева-Дечева, която беше освободена от поста на 16 октомври 2026 г. с мотив придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Обявиха конкурс за директор на „Старинен Пловдив“

Три години и половина след избора ѝ институтът отново е с временно изпълняващ длъжността директор, така, както бе в годините назад. От 19 октомври поста поема Донка Налбантова, която досега работеше като главен експерт в отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив. Тя е била представена пред екипа на института днес по обяд, научи „Под тепето“.

Първият конкурс от 2006 г. насам

През януари 2023 г. Община Пловдив обяви конкурс за директор на „Старинен Пловдив“, като това беше първата подобна процедура от 2006 г. насам, доведена до край. Организирането й не бе просто добра новина, а се прие оптимистично като форма на еволюция в начина, по който се управлява културния сектор на общинско ниво.

До обявяването на конкурса през 2023 г. директорският пост е заеман от различни ръководители, назначавани без конкурс за титуляр или изпълняващи длъжността временно. Сред тях са Теодора Стойкова, Амелия Гешева, Минко Кафтански, Йордан Илиев и Богомил Грозев.

Теодора Стойкова, Амелия Гешева, Минко Кафтански и Йордан Илиев управляваха без да преминават през конкурсна процедура за титуляр. (Бележка редактора: Опитът за провеждане на конкурс в края на 2017 г. по времето на Кафтански се провали, след което постът бе поверен директно на Илиев). И четиримата бяха чисто партийни назначения на ГЕРБ.

Назначаването на телевизионния водещ Богомил Грозев през 2020 г. без конкурс предизвика обществена и медийна реакция. „Под тепето“ проследи случая и публикува разследвания, след които той беше освободен от поста.

Тръгна онлайн подписка с искане за освобождаването на Богомил Грозев

За временно изпълняващ длъжността беше назначена тогавашната заместник-директорка доц. Елена Кантарева-Дечева.

През март 2023 г. трима кандидати бяха допуснати до втория етап на конкурса – защита на концепция за развитието на института и събеседване. Това бяха Кантарева-Дечева, бившата ръководителка на общинския туристически отдел Виделина Гандева и Иван Цанов.

Трима се впускат в надпреварата за шеф на Стария град

На 11 април 2023 г. комисията обяви Кантарева-Дечева за победител с 267 точки. Виделина Гандева получи 194 точки, а Иван Цанов – 90. Кметът Здравко Димитров утвърди протокола от работата на комисията.

Така проф. Кантарева-Дечева стана единственият директор от изброените ръководители за периода от 2011 г. насам, който е спечелил конкурс за постоянния пост.

Отново временно ръководство

След освобождаването на Кантарева-Дечева общината назначи Донка Налбантова за временно изпълняващ длъжността директор до провеждането на нов конкурс.

Налбантова не е ново име за института. Преди да премине в общинската администрация, тя е работила близо 5-6 години в „Старинен Пловдив“, където е ръководила отдел „Културна политика и информационно обслужване“.

Предстои общината да обяви конкурс за постоянен директор. Към момента не е посочен срок за провеждането му. С няколко думи- не е ясно дали въобще ще се проведе такава процедура до края на този мандат.

Историята на назначенията поставя отново въпроса дали този път конкурсиа ще бъде проведена в разумен срок и кой ще поеме дългосрочната отговорност за управлението на института, който се грижи за архитектурното и културното наследство на Стария град.