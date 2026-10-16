Според официалното съобщение директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ е навършила пенсионна възраст

Проф. Елена Кантарева-Дечева се освобождава от длъжността директор на Общински институт „Старинен Пловдив“, считано от днес, 16 октомври 2026 г. Като основание за решението от Община Пловдив посочват придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В официалното съобщение кметът Костадин Димитров и екипът на общината изразяват благодарност към Кантарева-Дечева за професионализма, отдадеността и приноса ѝ към опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на града.

Работата ѝ начело на института е свързана с грижата за едни от най-ценните паметници и пространства на Пловдив. От администрацията изтъкват и опита ѝ като реставратор и ръководител в усилията за съхраняване на културното наследство и представянето му пред пловдивчани и гостите на града.

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