Нов опит за отвод по делото „Дебора“ в Пловдив

Според адвокатите на Георги Георгиев съдът дължи обезщетение на клиента им, а това поставя под съмнение безпристрастността на магистратите

В Районния съд в Пловдив продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев.

Нов завой в делото „Дебора“: Защитата атакува съдебния състав с ново искане за отвод

Срещу него са повдигнати три обвинения – за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Михайлова.

Процесът продължава вече повече от две години. Междувременно Георгиев осъди Районния съд в Пловдив за забавено правосъдие, след като наказателното производство срещу него беше върнато в изходна позиция заради отвод на предишния съдебен състав.

Обвиняемият по делото „Дебора“ осъди съда в Пловдив – С решение на Окръжния съд в Стара Загора Районният съд в Пловдив беше осъден да му заплати 500 евро обезщетение заедно със законната лихва. Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

Именно заради този развой защитата на Георгиев обяви, че ще настоява за нов отвод на съдебния състав. Според адвокатите му фактът, че институцията дължи обезщетение на клиента им, поставя под съмнение безпристрастността на магистратите. Те заявиха още, че ще обжалват размера на присъденото обезщетение, тъй като претенцията им е за значително по-висока сума.

От прокуратурата посочиха, че в днешното заседание се очаква разпит на двама свидетели, както и изслушване на допълнителни експертизи, сред които и съдебномедицинската.

Дебора Михайлова не направи изявление пред медиите при влизането си в съдебната зала.