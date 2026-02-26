Съдът в Пловдив пусна под гаранция двамата украинци, обвинени за износ на части за дронове

Окръжен съд – Пловдив отмени определението на Районен съд – Пловдив, с което на двама украински граждани – А. К. и Е. К., беше наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Вместо това магистратите определиха „парична гаранция“ в размер на 5000 евро за всеки от обвиняемите.

Двамата – баща и син – бяха задържани при акция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в Пловдив в началото на седмицата. По първоначална информация те са изнасяли платки и компоненти за безпилотни летателни апарати, включително части за т.нар. дронове камикадзе.

Срещу А. К. и Е. К. е повдигнато обвинение, че в периода от 2024 г. до 17 февруари 2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление и като съизвършители, без необходимото разрешение са изнасяли от територията на България изделия с двойна употреба – системи, оборудване и компоненти за безпилотни летателни апарати. Деянието е квалифицирано по Наказателния кодекс и предвижда наказание до шест години лишаване от свобода и глоба до 200 000 лева.

Окръжните магистрати са приели, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъплението. Съдът обаче е счел, че няма реална опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление, поради което е изменил мярката им в по-лека.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Съгласно закона обвиняемите се считат за невинни до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.