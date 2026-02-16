Обвиняемият по делото „Дебора“ осъди съда в Пловдив

Магистратите му присъдиха обезщетение за бавно правосъдие в размер на 500 евро, заедно със законната лихва, начислявана от 25 февруари 2025 г. до окончателното изплащане на сумата

Георги Георгиев – подсъдим по делото за нарязаната с бръснарско ножче Дебора Михайлова – осъди Районния съд в Пловдив за нарушаване на правото му делото да бъде разгледано в разумен срок. Магистратите му присъдиха обезщетение в размер на 500 евро, заедно със законната лихва, начислявана от 25 февруари 2025 г. до окончателното изплащане на сумата.

Георгиев е претендирал за значително по-високо обезщетение – над 13 000 евро, но искът му е уважен частично. Решението на Окръжния съд в Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив, съобщаава БНТ.

До развоя се стигна, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на целия съдебен състав. Причината – една от съдебните заседателки е участвала в протести и е изразявала публични позиции по случая с пострадалата.

Според съда това е породило основателни съмнения относно нейната безпристрастност. Магистратите приемат, че заседателката е следвало да декларира публичната си ангажираност още при разпределянето по делото. Тъй като това не е било направено своевременно, процесът е започнал отначало, а близо година проведени заседания – общо 11 месеца и 26 дни – на практика са се оказали без резултат. През този период Георгиев е бил в ареста.

В мотивите си съдът посочва, че забавянето представлява нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок и води до неимуществени вреди – напрежение, несигурност и разколебано доверие в правосъдието.