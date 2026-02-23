Съдът отказа нов отвод по делото „Дебора“

Съдия Спасимир Здравчев остави без уважение искането на защитата на Георги Георгиев съдебният състав по делото „Дебора“ да си направи отвод. Така новият опит за отвод по делото „Дебора“ в Пловдив, за който ви съобщихме по-рано днес, се оказа неуспешен. Делото се разглежда за втори път от нов състав на Пловдивския районен съд, след като първият процес беше върнат в изходна позиция.

Мотивът на защитата бе, че Районният съд в Пловдив е осъден от Окръжния съд в Стара Загора да изплати на подсъдимия 500 евро обезщетение за забавено правосъдие. (Обвиняемият по делото „Дебора“ осъди съда в Пловдив) Според защитата този факт поставя под съмнение безпристрастността на съда. Магистратите обаче не приеха тези аргументи.

В днешното заседание се разпитват двама свидетели, съобщи пред журналисти представителят на държавното обвинени – прокурор Десислава Калайджиева. Предстои в следващите заседания да бъдат представени и съдебно-медицински експертизи.

Припомняме, че Георги Георгиев е подсъдим за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Случаят от 2023 година предизвика вълна от обществени протести срещу насилието над жени.

В момента Георгиев е на свобода срещу парична гаранция в размер на 10 000 лева.