Делото „Дебора“ продължава с изслушване на експерти

В Съдебната палата в пловдив днес бе подновено делото „Дебора“ с първо заседание за новата 2026 година. То започна с разпит на пострадалата Дебора Михайлова, след което съдът премина към изслушване на специалсити, изготвяли експертизите. Това разказа пред медиите адвокатът на подсъдимия Георги Георгиев – Петко Кънев. По думите му разпитът на пострадалата е продължил в рамките на три съдебни заседания, като на последното той е приключил.

Очаква се да бъдат разпитани лекари психолози и психиатри, които са изготвили заключения по делото. Според защитата вещите лица са стигнали до извод, че пострадалата не е изпитвала основателен страх.

Адвокат Кънев отново заяви, че обвиненията срещу клиента му са изфабрикувани, като подчерта, че обвинението за закани с убийство е изградено върху чат кореспонденция между Дебора и Георги Георгиев месеци преди инцидента.

„Това са разговори между влюбени. Обвиненията в заплахи са живи глупости“, коментира защитникът, като допълни, че според него делото е било „режисирано“ под натиска на общественото недоволство.

От прокуратурата посочиха, че разпитът на Дебора ще продължи, след което ще бъде изслушана една от експертизите по делото.

Самата Дебора заяви пред медиите, че две години след началото на процеса тя все още е подлагана на разпити, а делото не е напреднало съществено.

Подсъдимият Георги Георгиев се яви в съда, но отново отказа коментар пред журналисти. Очаква се той да даде обяснения в края на съдебния процес.

Припомняме, че според обвинението Георги Георгиев е нарязал Дебора с макетен нож и е обръснал косата ѝ, а случаят предизвика силен обществен отзвук и доведе до масови протести срещу домашното насилие в страната.