Ден на отворените врати в пловдивските съдилища за ученици

Пловдивските съдилища ще отворят вратите си за ученици в рамките на инициативата „Съдът отблизо“, която ще се проведе под формата на специален час на класа. Събитието е организирано от Апелативен съд – Пловдив, съвместно с Окръжния и Районния съд.

По време на инициативата ученици ще имат възможност да се запознаят с работата на съда отблизо и да участват в симулиран съдебен процес по реалистичен казус за грабеж на мобилен телефон. В рамките на ролева игра те ще влязат в ролите на съдии, прокурор и адвокати, като така ще получат пряк поглед върху функционирането на съдебната система.

Целта на събитието е да насърчи правната култура сред младите хора и да ги запознае с принципите на справедливостта, закона и професиите в съдебната система.