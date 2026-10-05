Университетът е готов да съдейства при необходимост за изясняване на фактите
Присъствието на полицейски екипи в района на Медицинския университет – Пловдив днес е свързано с действия, извършвани в клиники на УМБАЛ „Св. Георги“, чиито сгради се намират на територията на университета. Това уточняват от ръководството на МУ-Пловдив.
От висшето училище подчертават, че няма връзка между извършените полицейски действия и дейността на МУ-Пловдив.
Преподаватели в университета са специалисти, които работят както в шестте университетски болници в Пловдив, така и в други лечебни заведения в града.
Ръководството на МУ-Пловдив заявява готовност да окаже съдействие при необходимост за изясняване на фактическата обстановка около провежданите действия.
Полицейската акция в УМБАЛ „Св. Георги“ започна тази сутрин, като са извършвани действия в различни клиники на лечебното заведение. По информация, разпространена по-рано днес, проверката е свързана с разследване на предполагаемо източване на средства от НЗОК.