Благотворително събитие „Добрият пример“ в подкрепа на Клиниката по инфекциозни болести в Пловдив

Командерия „Упия“ към Велик Приорат България организира благотворително събитие под надслов „Добрият пример“ в подкрепа на каузата за ремонт на Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Събитието ще се проведе на 19 ноември 2025 г. от 19:30 ч. в зала „Етра“ в район „Източен“, бул. „Санкт Петербург“ 131.

Гостите ще могат да се насладят на специална програма с участието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, балет ERA, въздушна акробатика от БФБА и DJ сет. Зала „Етра“ е предоставена безвъзмездно със съдействието на „Браво Пловдив“.

В рамките на вечерта ще има томбола с изненади, благотворителен търг и кетъринг, включващ алкохолни и безалкохолни напитки.

Цената на куверта е 150 лв., а дрескодът — официално облекло. Организаторите уточняват, че гости без такова няма да бъдат допускани.

За повече информация и резервации е посочен телефон за контакт: 0888 26 27 80.