„Навременната помощ спасява животи“ е посланието на УМБАЛ „Свети Георги“ в Международния ден за борба с инсулта

29 октомври е обявен за Международен ден за борба с инсулта – заболяване, което остава една от водещите причини за смъртност и инвалидизация в света и у нас. По този повод УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив обръща внимание върху значението на ранната диагностика, бързото лечение и високотехнологичните методи, които спасяват животи всеки ден във Високоспециализирания мозъчносъдов център на болницата.

В България годишно се регистрират над 50 500 случая на мозъчен инсулт, или приблизително 790–800 на 100 000 души население – почти пет пъти над средното равнище в Европа. Наблюдава се непрестанен ръст на регистрирани инсулти със средно 6% годишно. Данните подчертават нуждата от навременна реакция, профилактика и обществена информираност за симптомите на инсулт.

Съвременното лечение на мозъчносъдовите инциденти у нас има традиции от средата на ХХ век. Невролозите от УМБАЛ „Св. Георги“ от десетилетия работят активно за усъвършенстване на диагностиката и терапията на инсулта. Болницата е сертифицирана по международната програма ANGELS към Европейската организация по инсулти и притежава „диамантен статут“ – най-високото признание за качество на лечение.

Златният стандарт в лечението на острия исхемичен инсулт е ранната реперфузионна терапия, обобщена в израза „Времето е мозък“. От близо две години в УМБАЛ „Св. Георги“ функционира Високоспециализиран мозъчносъдов център, който работи по най-съвременните европейски и световни стандарти в спешната неврология. Центърът разползага с мултидисциплинарен екип от невролози, неврохирурзи, интервенционални радиолози, анестезиолози, рехабилитатори и специализирани сестри, работещи денонощно.

Изцяло обновена и високотехнологичната апаратура позволява комплексна диагностика и лечение в рамките на първите критични часове след инсулта:

Съвременен КТ-ангиограф за извършване на механична тромбектомия – процедура, при която чрез катетър се достига до запушения мозъчен съд и се отстранява тромбът;

Метод на КТ-перфузия, който позволява прецизна оценка на мозъчния кръвоток и откриване на пациенти, подходящи за терапия дори извън стандартните времеви прозорци;

Ендоваскуларно лечение на субарахноидни хеморагии и други тежки съдови патологии чрез койлинг, стент-асистирани техники и други иновативни методи;

„Ключов фактор за добрия изход при инсулт е времето – всяка минута е от значение. Механичната тромбектомия – ендоваскуларна процедура, при която тромбът се извлича от запушения съд – трябва да се извърши най-късно до 4–6 часа от началото на симптомите. Колкото по-бързо се реагира, толкова по-голям е шансът за пълно възстановяване. В нашия център осигуряваме 24/7 готовност и координирана работа на целия екип, за да не бъде изгубена нито една ценна минута.“ подчертава проф. д-р Пенка Атанасова, началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Св. Георги“.

Благодарение на интегрираната спешна верига – от прием в Спешно отделение, през образна диагностика до ендоваскуларно лечение – пациентите в Пловдив и региона получават грижа на европейско ниво, напълно сравнима с водещите центрове в Европа.

В Международния ден за борба с инсулта УМБАЛ „Св. Георги“ напомня, че навременната реакция спасява животи. Разпознаването на първите симптоми – внезапна слабост или изтръпване, говорни нарушения, изкривяване на лицето, загуба на равновесие или зрение – е решаващо за изхода.