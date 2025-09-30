Кардиолог към учeници: Енергийните напитки водят до аритмия и сърцебиене, а злоупотребата с наркотици – до инфаркт

В седмицата, когато отбелязваме Световния ден на сърцето, кардиологът от Университетската болница “Свети Георги” в Пловдив – доктор Адриан Хаджиев, даде ценни съвети на десетокласниците от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника как да се грижат за здравето на сърцето си.

“Младите хора не са заплашени от сърдечни болести. В нашата клиника постъпи за лечение 23- годишен пациент с инфаркт. Злоупотребил с алкохол, цигари и енергийни напитки и се почувствал зле след студентски празник.” – това разказа д-р Адриан Хаджиев пред смаяните погледи на учениците.

“Енергийните напитки нанасят голяма вреда, водят до аритмия, сърцебиене. Нанасят поражения на сърцето в дългосрочен план. В клиникатапо Кардиология на Университетската болница “Свети Георги“ лекуваме млади хора, под 18 години ,които са злоупотребили с енергийни напитки. Сега се налага да приемат лекарства за сърцето си”, разказа още доктор Хаджиев.

“Съветите, които ще научите на тази лекция ,предайте и на своите близки. И не се доверявайте много на здравните съвети на ChatGPT.”

Пушенето на цигари е основен фактор за съдови заболявания.А страната ни е водеща по сърдечно съдова смъртност,стана ясно от лекцията.

Човек трябва да се храни здравословно, ако иска да няма проблеми със сърцето. България е водеща страна по затлъстяване. А затлъстяването води до 5-6 болести. В менюто да присъстват плодове и зеленчуци. Да се набляга на бяло месо и риба, а червено – само по празници. В краен случай – по веднъж на седмица, каза докторът.

От менюто да се изключат пържени храни, газирани напитки, бонбони, вафли, чипсове. С кафето също не трябва да се прекалява. Няма доказателства, че вреди, заяви кардиологът, но препоръча пиене на едно, две кафета на ден.

Част от учениците признаха, че са употребявали енергийни напитки, но след като видели, че техни съученици са припадали, са осъзнали вредата и заявиха, че са спрели да ги употребяват.

Лекцията на д-р Хаджиев е част от образователна кампания на Министерство на здравеопазването и Дружеството на кардиолозите в България и се провежда по инициатива на Световната сърдечна федерация.