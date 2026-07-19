След два дни с впечатляващи концерти на The Cure и Gorillaz, фестивалът PHILLGOOD влиза във финалната си права. В неделя, 19 юли, третият и последен фестивален ден ще предложи още една силна програма, оглавена от легендата на електронната музика Moby, който ще закрие дебютното издание на новия пловдивски фестивал.

Главната сцена ще отвори в 18:00 часа със Son Lux – американската формация, номинирана за „Оскар“ за музиката към филма Everything Everywhere All at Once. След тях на сцената ще се качат пионерите на индустриалната музика Einstürzende Neubauten, а непосредствено преди хедлайнера публиката ще види британските бритпоп легенди Suede. Кулминацията на вечерта е концертът на Moby, който ще излезе на Main Stage в 22:30 часа.

Паралелно с основната програма PhillCool Stage ще предложи още едно силно музикално пътешествие. Вечерта започва с българската група hug or handshake, следвана от Lunikk, швейцарската формация Kadebostany, а финалът на сцената е поверен на световноизвестното дуо Thievery Corporation, което ще излезе след полунощ.

Феновете на електронната музика отново ще намерят своето място на PhillRave Stage, където ще звучат сетовете на Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul, които ще затворят програмата на фестивала в ранните часове на понеделник.

Организаторите напомнят, че вратите на фестивала отварят в 17:30 часа, а посетителите ще имат достъп до трите сцени, фестивалното градче, зоните за храна и напитки, мърч пространствата и всички съпътстващи активности край Гребната база. PHILLGOOD завършва с една от най-силните си вечери, която поставя финал на дебютно издание, заявило сериозни амбиции да превърне Пловдив в една от новите фестивални дестинации на Европа.

Снимка: Тasos Grønn