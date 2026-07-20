Артистът Насимо сътвори графит в Капана, посветен на първото издание на PHILLGOOD и на впечатляващия аудиовизуален концерт на Горилаз във втората фестивална вечер. Култовото име за съвременното улично изкуство у нас, популярно и в много европейски културни столици, работи усилено с екипа си върху калкан на Ядрото в квартал Капана в продължение на няколко дни.

Художникът превърна стената в произведение на грифити изкуството, с поклон към Горилаз- изобразил е китаристката на виртуалната банда Нудъл, родена от автора на прочутата анимационна визия Джейми Хюлет.

Проектът на Станислав Трифонов- Насимо се реализира в рамките на програмата на PHILLGOOD, която се пренесе и в градска среда, за да остави и трайна следа в нея. Графитът на Ядрото ще остане поне една година, до следващото издание на фестивала, когато е възможно Насимо отново да му посвети своя творба на същото място.