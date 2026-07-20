Бившият ресторант Унико, който пловдивчани се спомнят още като Вегетарианския, а някои и като Първа шуменска бирария, в момента преминава през цялостен ремонт.

Съвсем скоро мястото се очаква да отвори врати, а със задачата да пренесат Гърция на улица Отец Паисий са се заели собствениците на Шафран в Капана и Златна круша на същата улица, която през пролетта се възроди като тайландски ресторант.

Още през 1913 година на това място отворила врати Първа шуменска бирария и веднага задминала конкуренцията. В нея се предлагали превъзходна скара, всяка седмица карали прясно пиво чак от Шумен, а обслужването било като в парижки ресторант.

Често там се събирали след премиери, концерти, откриване на изложби или събирания по проблеми с културата. Собственик бил Коста Стойчев, а сградата била проектирана от архитекта Камен Петков, виден представител на пловдивския сецесион.

За съжаление успехът траял само няколко години, тъй като започнала мобилизацията и голяма част от мъжете заминали за фронта. По този повод собственикът бил принуден да затвори заведението. През 1936 г. бирарията започнала отново да работи отново под името Прошеково пиво.

По време на соца пък там се е помещавал Вегетарианския ресторант. Мястото е било легендарно за пловдивчани и любима спирка на художника Златю Бояджиев.

Днес историята на мястото предстои да продължи с нов вкус – този път с аромат на Гърция, но отново с обещанието да се превърне в една от онези пловдивски спирки, за които градът говори.