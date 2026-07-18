The Cure с феноменален концерт от близо 2 часа и половина

Близо 2 часа и половина продължи феноменалният концерт на The Cure вчера на Гребната база. Легендарната британска банда свири снощи в рамките на фестивала PhillGood в Пловдив с удивителна издържливост от 26 парчета.

Концертът им продължи малко след 00:30 часа. Те свириха на голямата сцена след няколко други британски групи, сред които Wolf Alice и The Subways.

Рекорден брой меломани се насладиха на изпълненията на култовата банда The Cure, както и на целия отлично организиран фестивал. Събитието продължава още два дни с очакване на другите хедлайнери, сред които са Gorillaz и Moby.

Очаквайте подробности!

снимки: PhillGood