Хванаха дрогиран и неправоспособен шофьор в квартал „Изгрев“

Пловдивчанин бе заловен да шофира неправоспособен и дрогиран, а от автомобила му е иззето високорисково вещество. Около 4 ч. в неделя, на улица в квартал „Изгрев“, 29-годишният мъж бил засечен зад волана на лек автомобил от служители на Шесто РУ. Полицейската проверка установила, че водачът няма свидетелство за правоуправление и е под въздействие на два вида наркотици. При претърсване в колата му пък са открити електронна везна и пакетче със съмнително съдържание, реагирало при химическата експертиза на метамфетамин. В рамките на започнатото бързо производство извършителят е задържан за едно денонощие.

През почивните дни в полицейските арести попаднали други двама нарушители на пътя. В РУ-Асеновград се озовал 25-годишен, управлявал в село Селци лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1,3 промила. Пиян, с над 1,4 промила, бил и 46-годишен водач на товарен автомобил, хванат от екип на РУ-Раковски в село Белозем.