Международният фолклорен фестивал празнува своя 30-годишен юбилей тази година. Между 27 и 31 юли Пловдив ще диша в ритъма на фолклора, като входът за всички събития е свободен. Юбилейното издание събира на една сцена феноменални артисти от три континента.

Ето кои са чуждестранните гости и нашите горди домакини накратко:

Грузия: „Летящите грузинци“ (Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“)

Ансамбълът е основан през 1996 г. от Давид Киквадзе и Звиад Такаишвили към Държавния университет в Тбилиси, Грузия. Известни са още като „Университет – Летящите грузинци“.

Мексико: Пъстроцветната фиеста на Фолклорен балет „Атенео Фуенте“

Фолклорният балет е създаден преди 40 години към Автономния университет на щата Коауила, разположен в северната част на Мексико. Съставът е изграден изцяло от студенти и от самото си начало се находится под ръководството на професор Еулалио Родригес.

Перу: Древни инкски мистерии с Фолклорен балет „Ritmos del Tiempo“

Компанията разполага с 45 танцьори и 12 музиканти, а проектът се развива под художественото ръководство на Габриел де ла Торе и екип от млади професионалисти.

Румъния: Традиция с модерно сърце от Професионален ансамбъл „Busuiocul“

Ансамбълът е основан през 1973 г. към Окръжния съвет на град Бакъу от хореографа Петре Власе. Днес съставът включва 28 танцьори (под ръководството на Георге Власе и Роберт Костровану), 20 инструменталисти с диригент Михай Гергелаш, както и известни местни вокалисти.

Черна гора: 128 години културна история с Фолклорен ансамбъл „Zahumlje“

Историята на организацията датира от 1898 г., когато по инициатива на младежи и интелектуалци е основано хорово дружество в град Никшич, Черна гора. Самият фолклорен ансамбъл в рамките на дружеството е основан през 1975 г., а в момента се ръководи от директора д-р Миодраг Чизмович.

България: Магьосниците на ритъма – Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив

Фолклорен ансамбъл „Тракия“ е един от най-авторитетните и обичани музикално-танцови състави в България. Вече десетилетия наред той е културен посланик на страната ни по света, съхранявайки и интерпретирайки по неповторим начин богатството на българския фолклор. Ансамбълът е създаден през 1974 година в град Пловдив.

Всеки ден, от понеделник до петък, градът ще се превръща в жива сцена със специална ежедневна програма, която включва:

17:30 ч. – Фестивални дефилета: Пъстри, шумни и изпълнени с енергия шествия на танцовите трупи ще тръгват от „Дом Левски“, ще преминават по Главната улица и ще раздвижват града до пл. „Стефан Стамболов“.

18:00 ч. – Концерти на открито: Веднага след дефилетата, сцената пред Общината ще се превърне в мозайка от кратки, вълнуващи откъси от програмите на съставите.

20:00 ч. – Вечерни концерти в Античния театър: Кулминацията на всеки от фестивалните дни! Магията оживява в сърцето на Стария град, където древните камъни ще срещнат младостта и фолклорния огън на света.