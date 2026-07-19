Читател на „Под тепето“ сподели историята на местните жители, които с общи усилия възстановиха църквата, построена през 1887 година

„Доброто трябва да се споделя и да не се забравя.“ С тези думи пловдивчанинът Русен Гешев се обърна към редакцията на „Под тепето“, за да разкаже за хората, благодарение на които храмът в село Черничево, община Хисаря, отново е отворил врати след продължително възстановяване.

По думите му, на 5 юли доброволци са поставили финалния щрих на ремонта на църквата, която дълги години е била в полуразрушено състояние и опасна за ползване. Инициативата е започната от кмета на селото Тихомир Гаджев, който организирал дейностите и сформирал екип с необходимата строителна квалификация, подкрепен от жители на Черничево.

Храмът е построен през 1887 година с доброволния труд на местните хора. Внушителната каменна сграда остава един от символите на селото и свидетелство за труда и вярата на предишните поколения.

Според Русен Гешев инженер Петър Петров е съхранил църковните книги по време на ремонта и след приключването му ги е върнал в храма. В почистването и подготовката на църквата са се включили още администраторът на страницата „Черничево…“ Павлина Костова, която е организирала изпиране и освежаване на постелките, както и отец Борис, който е съдействал при почистването и подреждането на храма.

Авторът на писмото изказва благодарност и към доброволците Анка Костадинова, Събка Ненова, Петя Ненкова, Виолета, отец Борис, както и към всички жители, отделили време и труд за каузата.

„Когато хората се обединят около една добра кауза, те не просто възстановяват една сграда – те съхраняват историята, традициите и духа на своето село“, пише Русен Гешев.

Историята от Черничево е още един пример, че с общи усилия и доброволен труд могат да бъдат съхранени местните духовни и културни ценности.