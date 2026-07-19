Ресторантът в Пловдив, който събра целия свят в едно меню

Има ресторанти, които просто следват градската гастрономична сцена. Има и такива, които я променят. Вече 20 години ресторант „Одеон“ е сред вторите.

Сгушен в единия край на улица „Отец Паисий“, ресторантът е едно от онези места в Пловдив, където човек може да седне за вечеря и буквално да обиколи света с менюто.

Зад кухнята стои шеф Хари Сопаджиян и екипът му, които събират в една кулинарна история български, азиатски, италиански и френски влияния. Резултатът е меню, което не се страхува от смели срещи между различни традиции.

Раменът е сред най-емблематичните предложения и отдавна има своите верни почитатели. Виенският шницел също е сред фаворитите на гостите, а конският стек е едно от ястията, които трудно се забравят.

Особено място заемат авторските интерпретации на шеф Хари в гювече – кулинарен поклон към българските традиции. Кавърмата, телешкият мозък в масло и шкембето показват, че модерната кухня може да има много силна връзка с вкусовете от миналото.

А когато към всичко това добавите чаша хубаво вино и гледка към античните останки от Одеона и Античния форум, вечерята придобива съвсем друг характер.

В „Одеон“ светът е в чинията, а историята на Пловдив е буквално в краката ви.