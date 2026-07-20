Изложба открива 17-ото издание на Младежкия пленер по живопис

Младежкият пленер по живопис „Творецът“ отново събира млади художници в Пловдив. Изложбата с творбите, създадени по време на тазгодишното издание, ще бъде открита на 28 юли от 18:00 часа във фоайе „Изкуствотека“ на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Началото на творческия процес ще бъде поставено седмица по-рано – на 21 юли от 12:00 часа, когато участниците ще започнат работа в пространството на библиотеката.

Пленерът продължава традиция, чиито корени са поставени именно в Пловдив. През 1975 г. градът става домакин на първия Международен пленер по живопис в България – инициатива на едни от най-значимите пловдивски художници като Димитър Киров, Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Кольо Витковски. Събитието поставя началото на международното пленерно движение у нас.

От 1977 г. развитието на тази традиция е поверено на художника и почетен гражданин на Пловдив Матей Матеев, който в продължение на десетилетия работи за утвърждаването на пленерното изкуство в града.

Вече 17 години духът на тази художествена приемственост се пази чрез Младежкия пленер „Творецът“, организиран от Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“ съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и с подкрепата на Община Пловдив.

Организаторите канят пловдивчани и гостите на града да посетят изложбата на 28 юли и да се запознаят с произведенията на младите творци, вдъхновени от атмосферата и художествените традиции на Пловдив.

Снимка: Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив / „Ivan Vazov“ National Library/ Пленер 2025