Последни дни за участие в националния конкурс за комикс
Остава малко повече от седмица до крайния срок за участие в Националния конкурс за комикс „Моята музейна история“, организиран от Регионален природонаучен музей – Пловдив. Инициативата е насочена към млади творци от цялата страна и цели да насърчи тяхното въображение, да събуди интерес към природното наследство и да ги вдъхнови да разкажат своите впечатления чрез изкуството.
С този проект музеят продължава мисията си да популяризира науката и да дава трибуна на талантливи младежи, описващи отношението си към природата през съвременния език на комикса.
Темата „Моята музейна история“ дава пълна свобода за създаване както на реални, така и на художествени сюжетни линии, вдъхновени от експозициите на музея, богатството на природния свят и необходимостта от опазването му.
- Формат: PDF, формат А5, до 8 страници.
- Заглавна страница: Трябва да съдържа име и фамилия на автора, възраст и населено място.
- Авторство: Всички произведения трябва да бъдат изцяло авторски. Всеки участник може да изпрати по един комикс.
Условия за участие
Конкурсът е индивидуален и е отворен за:
- Ученици от 12 до 15 години;
- Ученици от 16 до 18 години;
- Студенти.
Срокове и оценяване
- Краен срок за предаване: До 31 юли 2026 г. чрез формуляра за участие: https://forms.gle/Xe17NPYbb87erRqL8
- Оценяване: Специализирано жури ще разгледа творбите в периода 1–15 август 2026 г. Ще бъдат излъчени I, II и III място във всяка възрастова категория.
- Награждаване: Официалната церемония ще се състои на 1 септември 2026 г.
Най-добрите комикси ще бъдат включени в специално печатно издание, което ще разкаже историята на Регионален природонаучен музей – Пловдив през погледа на младите автори.
Пълният регламент е публикуван в официалните канали на Регионален природонаучен музей – Пловдив.