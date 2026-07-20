Последни дни за участие в националния конкурс за комикс

Остава малко повече от седмица до крайния срок за участие в Националния конкурс за комикс „Моята музейна история“, организиран от Регионален природонаучен музей – Пловдив. Инициативата е насочена към млади творци от цялата страна и цели да насърчи тяхното въображение, да събуди интерес към природното наследство и да ги вдъхнови да разкажат своите впечатления чрез изкуството.

С този проект музеят продължава мисията си да популяризира науката и да дава трибуна на талантливи младежи, описващи отношението си към природата през съвременния език на комикса.

Темата „Моята музейна история“ дава пълна свобода за създаване както на реални, така и на художествени сюжетни линии, вдъхновени от експозициите на музея, богатството на природния свят и необходимостта от опазването му.

Формат: PDF, формат А5, до 8 страници.

PDF, формат А5, до 8 страници. Заглавна страница: Трябва да съдържа име и фамилия на автора, възраст и населено място.

Трябва да съдържа име и фамилия на автора, възраст и населено място. Авторство: Всички произведения трябва да бъдат изцяло авторски. Всеки участник може да изпрати по един комикс.

Условия за участие

Конкурсът е индивидуален и е отворен за:

Ученици от 12 до 15 години;

Ученици от 16 до 18 години;

Студенти.

Срокове и оценяване

Краен срок за предаване: До 31 юли 2026 г. чрез формуляра за участие: https://forms.gle/Xe17NPYbb87erRqL8

До чрез формуляра за участие: https://forms.gle/Xe17NPYbb87erRqL8 Оценяване: Специализирано жури ще разгледа творбите в периода 1–15 август 2026 г. Ще бъдат излъчени I, II и III място във всяка възрастова категория.

Специализирано жури ще разгледа творбите в периода Ще бъдат излъчени I, II и III място във всяка възрастова категория. Награждаване: Официалната церемония ще се състои на 1 септември 2026 г.

Най-добрите комикси ще бъдат включени в специално печатно издание, което ще разкаже историята на Регионален природонаучен музей – Пловдив през погледа на младите автори.

Пълният регламент е публикуван в официалните канали на Регионален природонаучен музей – Пловдив.