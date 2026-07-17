Зад кулисите на PHILLGOOD – най-мащабното музикално събитие досега у нас

Най-голямата сцена в България ще гръмне тази вечер, за старта на първото издание на фестивала PHILLGOOD и това е само началото, заяви изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков пред Под тепето, при гостуването ни зад кулисите на фестивала, часове преди начолото

Най-голямата музикална сцена в България ще гръмне точно в 18 часа, за старта на първото издание на фестивала PHILLGOOD тази вечер. Уникалното съоръжение, на което миналата година се качи Роби Уилямс, вече е готово за откриващия концерт на Just Mustard от 18 ч., а пиронът в програмата за първата фестивална вечер ще забият великите The Cure след 22 часа.

Под тепето гостува зад кулисите на фестивала днес по обяд, за да ви покаже екшъна в последните часове преди старта. Това е най-мащабното музикално събитие, случвало се досега в Пловдив, а заедно с BE4 HILLS и HILLS OF ROCK градът влиза в двуседмичен музикален маратон, който ще привлече десетки хиляди фенове от България и чужбина.

Изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков разкри пред Под тепето, че сцената, издигната на Гребната база, е най-голямата, изграждана някога у нас.

„Това е най-голямата сцена, която има в България. Закупихме я миналата година, но сега за първи път можем да я използваме в пълния ѝ капацитет заради изискванията на артистите. Хората ще бъдат приятно изненадани от това, което ще видят.“

По думите му PHILLGOOD поставя нов стандарт не само за Пловдив, но и за България, като привлича безпрецедентен международен интерес.

„Това е най-големият фестивал, който се е случвал в България. За първи път 35% от продадените билети са за чуждестранна публика. Именно това е смисълът – хората да открият Пловдив и да се връщат отново.“

Директорът на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев подчерта, че фестивалът вече е много повече от концертно събитие.

„Това не е фестивал на Фондация „Пловдив 2019″ или на Fest Team. Това е фестивал на града. Това е фестивал на България.“

Организаторите очакват около 20 000 посетители още тази вечер, а фестивалното градче, трите сцени, зоните за храна, почивка и развлечения вече са готови да ги посрещнат. След PHILLGOOD музикалният маратон в Пловдив продължава без пауза с BE4 HILLS и HILLS OF ROCK, превръщайки града в най-голямата фестивална сцена в България през следващите две седмици.

Вижте видеото от бекстейджа на PHILLGOOD: