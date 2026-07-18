АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 18 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:00ч, събота, 18 юли, 2026
0 140 Преди по-малко от минута
чадъри PHILL GOOD

Слънцето изгрява в 6 ч. и 5 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 56 мин. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В събота ще е слънчево и топло, след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, а в планинските райони на областта – купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.

Максималните температури ще са между 32° и 37° С.

Снимка: Tatiana Bratanova

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:00ч, събота, 18 юли, 2026
0 140 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина