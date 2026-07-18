Времето в Пловдив на 18 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 5 мин. и залязва в 21 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 56 мин. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

В събота ще е слънчево и топло, след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, а в планинските райони на областта – купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.

Максималните температури ще са между 32° и 37° С.

Снимка: Tatiana Bratanova