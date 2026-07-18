Робърт Смит и The Cure в Пловдив- лечение, като никое друго

И всичко спира

Винаги бяхме сигурни, че никога няма да се променим

И всичко спира

Винаги бяхме сигурни, че ще останем същите

Но всичко спира

И затваряме очи, за да заспим

Да мечтаем за момче и момиче,

които сънуват, че светът е само сън

Младият дух и любовта към това, което правиш и към онези, за които го правиш. Това е лечението. Рецептата не се пиши от джипито. И медикаментът не се намира в аптеката. Лечителят е Робърт Смит. Магнетичният вокал на The Cure дойде до Пловдив, за да приложи терапията си на над 18 хиляди свои „пациенти“ на първата вече на фестивала PHILLGOOD.

Започна с диагнозата- спечелилото Грами епохално парче от новия албум Alone. Пя на хилядите пред сцената за старостта, самотата и празнотата, за неизбежния край, за изгубените любови, за залеза на надеждите и помръкването на мечтите. Но…

Тежкото и тъжно начало даде старт на терапията, продължила в 26 химни от цялото изумително 50-годишо творчество на британските легенди. Робърт минаваше през парчетата с глас и енергия като на 25-годишен, вгледан някъде пред себе си. Без излишни флиртове с феновете. Без безсмислени приказки, разказа своя си живот и историята на групата.

Епизодите един след друг… Pictures of you, High, Love song, Never enough, The lsat dаy of summer и още и още. До великолепното и супер тъжно Endsong, отново от новия албум.

Всичко изчезна, всичко изчезна

Ще се изгубя във времето

Няма да е дълго

Всичко изчезна, всичко изчезна, всичко изчезна

Оставен сам без нищо в края на всяка песен

Оставен сам без нищо

Нищо

Сцената заглъхна, но „пациентите“ знаеха- лечението влиза в своя пик. Не оставиха сам Робърт в края на песента и му дадоха всичко- своята любов. За го извикат с музикантите на бис. Време бе за култовите Lullaby, Hot Hot Hot. После още парчета, като пробиотик. Бе дълбоко след полунощ, а Робърт Смит все едно сега започваше. „Петък вечер е“, припомни той, че е дошло време за любов- Friday I`m in love. После великото Close to me.

За да завърши с „Момчетата не плачат“. И с една прегръдка, която никой няма да забрави- обви така 67-годишното си променено от годинките тяло така, сякаш гушна всеки един от хората в изумителната публика срещу себе си. Даде и едно обещание: „Ще се видим отново“. С намигване, че пътешествието The Cure сякаш едва сега започва, всичко някак предстои, а не е оставало зад гърба им. Защото дишат за онова, което правят, и за хората, които лекуват с музиката си.

След този старт PHILLGOOD наистина даде заявка, че ще е най-голямото музикално събитие, правено някога у нас.

Фестивалът продължи дори The Cure, с музиката на други легенди, но български- КЛАС. Бандата направи голямото си и дългоочаквано завръщане на сцената с вдъхновяващо шоу, с което отбеляза 40 години на сцена и 13 от последния им концерт. Програмата на първия фестивален ден започна със специална фен среща с КЛАС, която продължи часове. Бойко Петков, Момчил Колев и Иван Градинаров посрещнаха своите фенове, които се редиха на опашка, за да се срещнат с любимците си, отговаряха на въпроси, снимаха се с тях и подписваха плочи и тениски, които верните почитатели бързаха да си купят.

Освен хедлайнерите The Cure, главната сцена предложи неповторими участия на ирландската група Just Mustard, британците The Subways и Wolf Alice с прелестната Ellie Rowsell, които добре заредиха публиката за кулминацията на вечерта. Междувременно останалите две сцени – PHILLCOOL и PHILLRAVE, предлагаха също богата селекция от изпълнители и музика.

PHILLCOOL сцената – мястото, обединяващо модерни, култови и жанрово освободени артисти, откриха ALI. Българската алтернативна група събра най-верните фенове и меломани и направи изключителен сет. Веднага след тях излезе Bulgarian Cartrader и електронният артист от Париж Perturbator. PHILLRAVE сцената събра почитателите на електронната музика с участията на Ison, Erol Alkan, Acid Arab и Daniel Avery.

Вторият ден предстои и целият град тупти с ритъма на фестивала, очаквайки концерта на Gorillaz. Чакани от всички и обичани заради любопитните си концертни изпълнения, анимационните Gorillaz ще направят своя дебют у нас тази вечер на главна сцена. Преди тях ще излязат Los Bitchos, Sleaford Mods и Kneecap.

PHILLCOOL сцената отново предлага интересна селекция от артисти, включваща Jin Monic, Жлъч и Гена, Hayes & Y и Apashe & Brass Orchestra. А на PHILLRAVE ще бъдат Raredub, Kink, HAAI и Sofia Kourtesis.

Актуална информация може да следите на фейсбук страницата на PHILLGOOD, а пълната програма да видите наphillgood.ink. Оставащи билети за фестивала може да намерите в мрежата наTicket Station.

Снимки: PHILLGOOD