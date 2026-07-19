Носителят на най-престижната награда в света на магията ще се качи на сцената заедно със Стефан Сунков в ексклузивно събитие

Един от най-известните артисти в света на съвременната магия – FISM световният шампион по манипулация Артьом Щукин, ще гостува в Пловдив на 19 юли за специална вечер в The House of Magic.

Щукин е международно признат изпълнител, познат на публиката от участията си в телевизионните формати America’s Got Talent и Penn & Teller: Fool Us. Представленията му съчетават пантомима, театър, комедия, музика и визуална магия, като разказват истории без почти никакви думи и успяват да впечатлят зрители независимо от езика, който говорят.

Събитието има и личен елемент за домакина Стефан Сунков – основател на The House of Magic. Именно препоръка на Артьом Щукин преди години му отваря вратите към обучение в Южна Корея при двукратния FISM световен шампион Лукас Лий. Сега двамата се срещат отново, този път като артисти на една сцена.

След гостуващото изпълнение Стефан Сунков ще представи своето интерактивно магическо шоу, в което зрителите активно участват във всяка илюзия. Спектакълът комбинира модерна магия, комедия и импровизация, а всяко представление е различно.

Организаторите обещават вечер, в която световната класа на сценичната манипулация ще се срещне с модерната интерактивна магия в интимната атмосфера на The House of Magic.

Събитието започва на 19 юли от 20:30 часа.