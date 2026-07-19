Gorillaz събраха 20 хиляди души на втория ден от PHILLGOOD
Тази вечер Moby закрива първото издание на фестивала
20 хиляди души се събраха на Гребната база вчера, за да се потопят в света на Gorillaz. Техният концерт беше дълго чакан у нас, като първи и единствен засега, и още през април бяха напълно разпродадени еднодневните билети за втория фестивален ден именно заради британската анимационна група.
Със сет, който продължи близо два часа и включваше 20 песни, Gorillaz сбъднаха мечтата на хиляди фенове у нас, а Damon Albarn не пропусна да благодари на българската публика за огромния интерес и неспирните аплодисменти. Разбира се, на големите екрани през цялото време бяха и любимите анимационни герои 2D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs с техните любопитни истории. Gorillaz завършиха лайва си с “Clint Eastwood” и “Feel Good Inc”, последвани от пирошоу.
Веднага след тях програмата на втория фестивален ден продължи с участието на белгийския изпълнител Apashe заедно с Brass Orchestra на PHILLCOOL сцената и с шоуто на Sofia Kourtesis на PHILLRAVE. Преди тях трите сцени не спираха да туптят в ритъм с различни международни артисти и музикални стилове.
Ден втори на PHILLGOOD откриха междуконтиненталните Los Bitchos, които с любопитния си инструментален микс от латино ритми, псайхъделик, аржентинска кумбия, сърф рок и други, разтанцуваха публиката още в ранните часове на фестивалния ден. След тях на главната сцена се качиха английското пост-пънк дуо Sleaford Mods, а преди шоуто на Gorillaz, провокативното хип-хоп трио Kneecap вдигна градусите с едни от най-известните си и любими песни.
На няколко метра от тях, на PHILLCOOL сцената преобладаваха българските изпълнители, които изобщо не отстъпиха по качествена музика на хедлайнерите. Програмата започна с участието на инди рок бандата Jin Monic, хип-хоп дуото Гена и Жлъч и инди групата Hayes & Y със специалното участие на Стенли. Под хубава сянка, на PHILLRAVE сцената, Raredub, Kink и HAAi се раздаваха за феновете на електронната музика. Така премина вторият ден на PHILLGOOD – с много емоции, със социални послания и само хубава музика. Публиката отново беше цветна и многообразна, включваща от най-малките деца до най-възрастните – доказателство, че музиката остава един от най-силните мостове между поколенията.
А днес е последният ден на първото издание на фестивала, който обещава да е незабравим.
Moby закрива първото издание на PHILLGOOD, Suede и Einstürzende Neubauten също излизат на сцената в неделя
Главната сцена отново ще е дом на световноизвестни артисти, като програмата там ще открие американската банда Son Lux. Веднага след тях щафетата поемат немците от Einstürzende Neubauten, а после и британската рок банда Suede. Точно в 22:30 ч. неповторимият Moby ще излезе на главната сцена като последният хедлайнер за първото издание на PHILLGOOD.
Останалите две сцени отново ще предлагат богат избор от различни банди и жанрове от 18 ч. до малките часове на денонощието. PHILLCOOL сцената включва българската инди рок банда Hug or Handshake, младото дуо от България Lunikk, електронната поп група Kadebostany и електронното дуо Thievery Corporation. А на PHILLRAVE ще бъдат отново популярни имена от клубната сцена като Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul.
Актуална информация за фестивала може да следите на фейсбук страницата на PHILLGOOD, а пълната програма за деня да видите на phillgood.ink.