В Пловдив е разкрита нелегална терапевтична практика, осъществявана от 56-годишен мъж с постоянна адресна регистрация във Варна, който се представя за кинезитерапевт във Фейсбук, въпреки че няма медицинско образование и нужната квалификация. Той е рекламирал услугите си чрез страницата, където е заявявал, че помага на хора след тежки заболявания и травматични увреждания. Установено е, че е прилагал различни рехабилитационни и алтернативни методи за лечение на пациенти в няколко големи града в България, включително под тепетата.

Полицаи от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив са задържали мъжа с инциали М.К. по време на провеждане на терапевтична процедура в наето помещение.

Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление по член 324, ал. 2 от Наказателния кодекс за наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив. Мнимият терапевт е в ареста за 72 часа с прокурорско постановление.

Отделно от това, са събрани данни, че той е извършил нелегалната практика и в минали години, за което е бил наказан с административни актове от различни Регионални здравни инспекции.

Работата по случая продължава по ръководството на наблюдаващия прокурор.