Икономическа полиция в Пловдив иззе хиляди парфюми

Пловдивският жител, разпространявал фалшиви парфюми на световни марки онлайн, бе задържан при специализирана акция на Икономическа полиция. В жилището му са открити 1 370 недекларирани опаковки с парфюмни екстракти и тоалетни води, чиято стойност надвишава 150 000 лева.

Мъжът предлагал стоките по интернет и ги изпращал чрез куриерски фирми. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление против интелектуалната собственост по чл. 172б от НК. Работата по случая продължава под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив.