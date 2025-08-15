През юли 2025 г. инфлацията в България достига 1,7%, а на годишна база поскъпването на живота е 5,3%, показват данните на Националния статистически институт. Най-значително увеличение спрямо юни се отчита при „Развлечения и култура“ с 13,2%, „Ресторанти и хотели“ – 2,4%, „Съобщения“ – 2% и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – 1,9%. Единствен спад има при групата „Облекло и обувки“, където цените намаляват с 3,4%.

От хранителните стоки най-много са поскъпнали листните зеленчуци (6,8%), ябълките (5,6%), пиперът (4,6%), сладоледът (3,6%), бирата (2,9%), маслините (2,7%) и доматите (2,5%). Увеличение има и при праскови и кайсии, минерална вода, шоколад, месни продукти, млечни масла, яйца и вина. Най-голямо понижение се наблюдава при картофите (-13,6%), зелен фасул, тиквички и патладжан (-11%), зеле (-7,1%), пресни подправки, леща, чипс, кашкавал, ориз и пълномаслено мляко.

В нехранителния сектор и услугите най-силно са поскъпнали пакетните почивки и туристически пътувания (21,2%), международните полети (15,9%), краткосрочното настаняване (13%), топлинната енергия за подгряване на вода (5,7%) и куриерските услуги (4,5%). Увеличения се отчитат и при горивата, електроенергията, курсовете за водачи, електроуреди, козметика и продукти за лична хигиена.

Инфлацията от началото на 2025 г. е 4,1%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 – юли 2025 г. спрямо същия период година по-рано е 3,2%.