Коледният камион на Кока-Кола идва в Тракия на 2 декември

Специалното събитие ще се проведе от 14:00 – 20:00 часа във вторник

Впечатляващият Коледен камион на Кока-Кола тръгва на празнично турне из България, за да донесе магията на празниците, а Kaufland България ще отвори вратите си за него в 9 от неговите спирки. Освен на самия празничен камион, веригата ще бъде домакин и на специалното коледно кътче на Кока-Кола. Първото събитие под покрива на веригата ще бъде в Пловдив (бул. „Освобождение“ 47) на 2 декември, където ще се присъединят и любимите на публиката създатели на съдържание Стан и Стефи. Събитието е отворено за посетители от 14:00 до 20:00 часа с вход свободен.

Коледният камион на Кока-Кола спира първо в Пловдив на 1 декември

Под мотото „Освежи магията на Коледа“, присъстващите на коледното събитие ще имат възможността да си подарят време за положителни емоции и споделени мигове с най-близките им хора, а също и да преживеят истинско коледно вълшебство като се снимат с Дядо Коледа и се включат в забавни игри и активности с награди.

Турнето на емблематичния червен камион отново ще се превърне във вдъхновение за добра кауза. Всеки желаещ може да дари на място средства за инициативата „Операция Плюшено мече“, която подпомага млади таланти от цялата страна.

