Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 226 коментари
Arkadaşlar selam, Casibom üyeleri için kısa bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar taşıdı. Giriş sorunu varsa doğru yerdesiniz. Resmi Casibom güncel giriş bağlantısı şu an burada https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen yatırım bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. Lisanslı slot keyfi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Herkese merhaba, Casibom üyeleri adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu domain adresini BTK engeli yüzünden tekrar taşıdı. Giriş hatası yaşıyorsanız doğru yerdesiniz. Güncel siteye erişim bağlantısı artık burada Casibom Mobil Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı bahis keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Arkadaşlar selam, bu popüler site kullanıcıları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden sürekli güncelledi. Siteye ulaşım hatası çekenler için doğru yerdesiniz. Son Casibom güncel giriş bağlantısı artık burada Casibom Güncel Bu link ile direkt siteye erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan hoşgeldin bonusu kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir bahis keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, Casibom sitesi oyuncuları için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli güncelledi. Erişim sorunu yaşıyorsanız çözüm burada. Çalışan siteye erişim linki şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. En iyi slot deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Dostlar selam, Casibom sitesi üyeleri için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom giriş linkini BTK engeli yüzünden tekrar değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız doğru yerdesiniz. Resmi Casibom güncel giriş adresi şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu fırsatlarını da inceleyin. En iyi slot keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Herkese selam, bu populer site oyuncular? icin onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere Casibom domain adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar tas?d?. Erisim sorunu varsa link asag?da. Cal?san Casibom guncel giris baglant?s? art?k burada Casibom Giris Paylast?g?m baglant? ile direkt siteye erisebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere verilen freespin kampanyalar?n? mutlaka inceleyin. En iyi casino keyfi icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.