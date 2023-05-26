Госпожицата бе сюрпризирана, докато позираше за снимки близо до фонтаните на Цар-Симеоновата градина
На трогателна случка се натъкна преди минути репортер на Под тепето при обиколката си в централната част на града.
По време на снимки на красива абитуриентка от Френската гимназия, фотосесията бе прекъсната от друга дама, която я попита за името ѝ и след това ѝ връчи голям букет, който допълни още по-добре тоалета на девойката.
Не разбрахме дали цветята са от таен обожател, или пък подателят е известен, но изненадата и радостта от нея се четеше в погледа на момичето.
478 коментари
https://nyupharm.com/# canadian pharmacy ltd
buy prescription drugs from canada cheap: legitimate canadian pharmacies – canadian online drugs
https://nyupharm.xyz/# buy canadian drugs
Unm Pharm: mexican border pharmacies shipping to usa – buying from online mexican pharmacy
https://unmpharm.xyz/# prescription drugs mexico pharmacy
Umass India Pharm: Umass India Pharm – world pharmacy india
Umass India Pharm: buy prescription drugs from india – top online pharmacy india
canada rx pharmacy pharmacy canadian canadianpharmacymeds