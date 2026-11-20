Община Пловдив организира втората за годината кампания за събиране на отработени масла. Инициативата ще се проведе в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21–29 ноември 2026 г.), като ще обхване и шестте района на града.

В продължение на три дни – от 23 до 25 ноември, пловдивчани ще могат да предават безплатно отработени масла на специално обособени мобилни пунктове. Те ще бъдат разположени на удобни и достъпни места в различните части на града, за да улеснят участието на гражданите.

Графикът на кампанията е следният:

· 23 ноември, 09:00-12:00 ч. – район „Източен“, кръстовището на ул. „Стою Шишков“ и ул. „Месемврия“;

· 23 ноември, 13:00-16:00 ч. – район „Тракия“, паркингът на гара „Тракия“;

· 24 ноември, 09:00-12:00 ч. – район „Северен“, пред автогара „Север“, до магазин „Лидл“;

· 24 ноември, 13:00-16:00 ч. – район „Централен“, бул. „Шести септември“, паркингът зад магазин „Т Маркет“ (ресторант „Стадиона“);

· 25 ноември, 09:00-12:00 ч. – район „Южен“, продължението на бул. „Македония“, срещу магазин „Лидл“;

· 25 ноември, 13:00-16:00 ч. – район „Западен“, паркингът на ул. „Ранни лист“ до параклиса „Св. Троица“.

Инициативата има за цел да насърчи правилното предаване на този вид опасни отпадъци и да предотврати замърсяването на околната среда вследствие на тяхното нерегламентирано изхвърляне.

Отработените масла съдържат опасни химични вещества и тежки метали, които могат да причинят сериозно замърсяване на почвата и водите и да окажат неблагоприятно въздействие върху екосистемите. Нерегламентираното им изгаряне води до отделяне на вредни емисии и токсични вещества в атмосферата, което влошава качеството на въздуха и създава риск за здравето на хората.

Община Пловдив призовава гражданите да се включат в кампанията и да предават отработените масла само на определените за целта места, с което да допринесат за намаляване на замърсяването и опазването на природните ресурси.