Изборът на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота е първа точка в програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Депутатите трябва да определят шестима представители в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия.

Общо 21 магистрати бяха изслушани от парламентарната комисия по правни въпроси в продължение на четири дни. От тях 13 са кандидати за Съдийската колегия, а осем – за Прокурорската. След изслушванията комисията единодушно, с 18 гласа „за“, реши всички кандидати да бъдат предложени за обсъждане и гласуване в пленарната зала.

За избора на членове на ВСС е необходимо мнозинство от две трети от народните представители, или най-малко 160 гласа. Конституцията предвижда 11 от членовете на съвета да бъдат избирани от парламента, а останалите 11 – от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове е пет години.

В рамките на днешното заседание е предвиден и парламентарен контрол. На въпроси на депутатите ще отговарят министрите Пламен Абровски, Катя Ивкова и Иван Шишков.