Пловдив ще отбележи Въведение Богородично, честван и като Ден на християнското семейство, с литийно шествие в район „Тракия“. То ще се проведе днес, ден преди празника, който е на 21 ноември, съобщават от Пловдивската митрополия.

Инициативата е на кмета на район „Тракия“ Георги Гатев и се организира за втора поредна година с благословението на Пловдивския митрополит Николай.

Шествието ще започне в 16:00 часа от сградата на районното кметство. В него ще бъде носена чудотворната икона „Света Богородица Йерусалимска“, почитана като покровителка на семейството и младежта.

Маршрутът ще премине по южното платно на бул. „Освобождение“, западното платно на ул. „Недялка Шилева“ и бул. „Съединение“, след което участниците ще продължат до ул. „Цар Симеон“. Крайната точка е храм „Свето Преображение Господне“.

Там ще бъде отслужен молебен, а след него Пловдивският митрополит Николай ще проведе празнична Архиерейска вечерня.