20 ноември е Световният ден на детето: напомняне, че всяко дете има право на глас

ООН отбелязва датата с приемането на два основополагащи документа за правата на децата – през 1959 и 1989 г.

На 20 ноември светът отбелязва Световния ден на детето – ден, посветен не само на най-малките, но и на отговорността на възрастните, институциите и обществото да гарантират техните права. Датата е свързана с приемането от Общото събрание на ООН на Декларацията за правата на детето през 1959 г. и на Конвенцията за правата на детето през 1989 г.

Днес денят е повод отново да се поставят въпросите за сигурността, здравето, образованието и равните възможности на децата, но и за нещо често пропускано – правото им да бъдат чути и мнението им да бъде вземано предвид при решенията, които засягат живота им.

Какво гарантира Конвенцията за правата на детето

Приета на 20 ноември 1989 г., Конвенцията на ООН е международен договор, който определя гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права на децата. Сред основните принципи са недопускането на дискриминация, поставянето на най-добрия интерес на детето на първо място, правото на живот и развитие, както и зачитането на детското мнение.

Конвенцията признава правото на всяко дете на име и гражданство, образование, здравеопазване, закрила от насилие и експлоатация, почивка, игра и участие в културния живот. Тя задължава държавите, които са я ратифицирали, да предприемат мерки за защита и осъществяване на тези права.

„Моят ден, моите права, моето бъдеще“

Тазгодишната кампания на УНИЦЕФ за Световния ден на детето е под мотото „Моят ден, моите права, моето бъдеще“. Посланието поставя акцент върху необходимостта възрастните да слушат децата, да се интересуват от техния опит и да им дават възможност да участват в решенията, които определят бъдещето им.

Световният ден на детето се отбелязва с инициативи в различни държави – от срещи и образователни дейности до символичното осветяване на знакови сгради в синьо в подкрепа на детските права.

Денят не е просто празник в календара. Той напомня, че правата на децата не се изчерпват с добрите намерения и че тяхното детство зависи от конкретните условия, които обществото им осигурява – от достъпа до образование и здравеопазване до защитата от насилие и възможността да бъдат чути.

Колко деца живеят в Пловдив и областта, каква е раждаемостта в региона и стигат ли местата в детските ясли – очаквайте подробности.

Илюстрация: НСИ