Пет дни почивка за Коледа и три за Нова година през 2026 г.

Пет последователни почивни дни ще има около Коледа тази година. Празничният период започва на 24 декември, четвъртък, и ще продължи до 28 декември, понеделник, включително.

Бъдни вечер се пада в четвъртък, а Рождество Христово – на 25 декември, е в петък. Следват събота и неделя, а понеделник, 28 декември, също е почивен ден. Така се оформя петдневна почивка, която дава възможност за пътувания и гостувания при близки по празниците.

Около Нова година също ще има дълъг уикенд, но той ще е по-кратък. 1 януари 2027 г. се пада в петък и е официален почивен ден. Заедно със събота и неделя това осигурява три свободни дни – от 1 до 3 януари включително.

Последният ден на 2026 г. – 31 декември, е четвъртък и остава работен, което трябва да се има предвид при планирането на новогодишните пътувания.