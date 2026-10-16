Има ли двоен стандарт при освобождаването на проф. Кантарева-Дечева?

Основателни съмнения за прилагане на двоен стандарт при вземането на решения относно управлението на общински културни институции, и не само, породи днес освобождаването на проф. Елена Кантарева-Дечева. Мотивът „навършване на пенсионна възраст“ звучи като нескопосано прикриване на истинските причини за раздялата с директора на ОИ „Старинен Пловдив“, на фона на вечните директори на музеи, галерии и други звена, отдавна навършили години за пенсия.

Пример за това са шефовете на Градската художествена галерия, Археологическия музей и библиотека „Иван Вазов“- Красимир Линков, Костадин Кисьов и Димитър Минев. В пенсионна възраст е и директорът на Етнографския музей Ангел Янков. Общината затваря очи за тяхната възраст, въпреки, че първите двама са ръководители на поверените им институции вече трето десетилетие. В случая с проф. Кантарева-Дечева обаче администрация действа мигновено, сякаш само това е чакала – едва четири месеца, след като тя влезе в пенсионна възраст.

Под тепето потърси кмета Костадин Димитров, който отрече да има различни критерии в решенията относно управлението на общински културни институции и че няма демонстрация на двоен аршин в освобождаването на директора на ОИ „Старинен Пловдив“.

„Навършила е пенсионна възраст„, повтори мотива и пред медията ни градоначалникът, но не пожела да коментира другите пенсионери на ръководни позиции в общинските културни институции.

„Няколко пъти сме искали по-дълбока комуникация, но не успяхме да я осъществим. Все пак тя е отговорник и за Базиликите, и за целия Старинен Пловдив. Не говорим, че нямахме диалог, но комуникацията бе трудна. Не става, когато си говорим с писма„, обясни още кметът Димитров. Посочи още, че той и екипът му са искали по-активна работа от страна на директора на „Старинен Пловдив“ по отношение на сцената на Античния театър.

Градоначалникът заяви още, че в понеделник вероятно ще бъде обявено името на временно изпълняващ длъжността директор на „Старинен Пловдив“, който ще управлява института до провеждането на конкурс. Кога обаче ще се случи това, не стана ясно. Лошата традиция в това отношение е печално известна – временните директори стават почти вечни, а конкурсите, ако се проведат, са на тъмно и с предизвестен победител.

Припомняме, че проф. Кантарева- Дечева влезе в публичен конфликт с градската управа от началото на този мандат. Тя бе в конфронтация и с директора на Археологическия музей Костадин Кисьов. Освен това демонстрира и политически амбиции- бе кандидат за народен представител от Прогресивна България.