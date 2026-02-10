Чехи произвеждали фалшиви лекарства край Асеновград

Асеновградският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо двамата чешки граждани, обвинени за производството и разпространението на фалшиви лекарства, съобщиха от съдебната палата.

Те бяха заловени при мащабна полицейска акция село Богданица. Там бе открит цял производствен цех с машина за производството на известен медикамент, предназначен за определено неврологично заболяване. Все още не е ясно дали фалшивите лекарства са били разпространени в аптечната мрежа.

Опаковките и лекарствата са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация. Намерена е и голямо количество готова продукция, част от която в насипно състояние в чували, а другата – пакетирана в блистери и в кашони, готови за пласиране.