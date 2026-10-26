150 години история на детските организации в България представят в Пловдив

Пътуващата изложба „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“ гостува в Пловдив днес, 26 октомври. Тя ще бъде представена от 16:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, където ще бъде представена и първата по рода си „Енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето“ с автор Георги Богданов.

Изложбата и книгата проследяват повече от век и половина от историята на хората и организациите, посветили работата си на децата в България. Разказът започва от първите благотворителни женски дружества, създадени след Освобождението, и достига до съвременните граждански организации, работещи за правата и благосъстоянието на децата.

За изложбата Националната мрежа за децата е събрала 21 пана с архивни фотографии, документи, личности и истории, свързани с развитието на детските организации у нас.

Енциклопедията разширява този разказ, като представя повече от 600 организации, инициативи, личности и граждански активисти, допринесли за развитието на детските политики и защитата на правата на децата в България.

Пътуващата експозиция и книгата ще бъдат представени в над 20 града в страната. Инициативата цели да припомни имената на хората, които през годините са работили за промяна в живота на децата, както и да постави акцент върху организациите и активистите, които продължават тази работа и днес.

Събитието в Пловдив се организира от Националната мрежа за децата съвместно с Община Пловдив и се провежда под патронажа на кмета Костадин Димитров.