Благотворителна премиера събира средства за деца със специални потребности

„Нека заедно докажем, че изкуството обединява и прави чудеса“, призовава областният управител на Пловдив Георги Янев, който е патрон на инициативата

Благотворителна премиера събира средства за участие на деца със специални потребности в Международния детски и младежки театрален фестивал „Звезди на сцената“ във Варна.

На 28 октомври 2026 г. (сряда) от 17:30 часа в Държавен куклен театър – Пловдив ще се състои премиерата на постановката „Невидимият Тонино“ на трупата „Предай нататък“. Инициативата се организира съвместно с Регионалния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование (РЦПППО) – Пловдив под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев.

Събраните средства ще помогнат на млатите таланти да заминат за Варна. Там те ще представят Пловдивска област в Международния фестивал „Звезди на сцената“, който ще се проведе от 6 до 8 ноември 2026 г.

„Премиерата е шанс да подадем ръка на децата, които всеки ден преодоляват трудности. Нашата подкрепа ще им покаже, че техният глас е чут, а трудът им има смисъл. Нека заедно докажем, че изкуството обединява и прави чудеса“, заяви областният управител.

Преди началото на представлението във фоайето ще бъдат разположени дарителски кутии, в които всеки гост може да допринесе със средства за каузата. Ако нямате възможност да присъствате, но искате да помогнете, можете да направите дарение по банков път:

Титуляр: РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ IBAN: BG90UNCR75273164921801

BG90UNCR75273164921801 BIC/SWIFT: UNCRBGSF

UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк АД

Регионалният център помага на 923 деца със специални образователни потребности от всички 18 общини на Пловдивска област. Чрез образование, изкуство, музика, спорт и танци децата откриват своите таланти и се чувстват приети в обществото.