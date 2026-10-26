Андрей Гюров печели със значителна преднина подкрепата на гласоподавателите в София, Пловдив и чужбина, докато най-активно са гласували за Илияна Йотова в Смолянско, Силистренско и Хасковско. Това показват резултатите при почти пълното преброяване на всички гласове в страната.

В избирателен район 23 – София, където по традиция подкрепата за демократичната общност е най-силна, Гюров събира 54% от вота, а в район 24 – 49,8%. В третия софийски избирателен район – 25, който обхваща квартали извън центъра, подкрепата също е значителна – 38,8%. В цялата столица, Андрей Гюров събира около 180 000 гласа, срещу малко под 90 000 за Илияна Йотова – двойно повече подкрепа.

Силна е подкрепата за Андрей Гюров и в избирателния район Пловдив – град, където събира 37,9% от вота на гражданите, спрямо 30,7% за Илияна Йотова. Гласовете от гласоподаватели извън страната също са предимно за Андрей Гюров – 45,6% спрямо 22,9% за Илияна Йотова.

Близки са резултатите на кандидатите и в избирателен район Варна – който покрива освен самия град Варна и всички населени места в областта, за разлика от Пловдив, където това са два отделни избирателни района. Там Илияна Йотова печели с 32% спрямо 30% за Гюров.

В останалите райони разликата в подкрепа на Илияна Йотова е по-голяма, като най-значима е в Хасково и Смолян – по 47% подкрепя спрямо съответно 18 и 20% за Андрей Гюров. Висока подкрепа настоящият президент получава и в Силистра – 45%, Разград и Търговище по 44%, както и Кърджали с 42,6%, като в тези области подкрепата за Андрей Гюров също се върти около 20%.

Третият по подкрепа кандидат, който е далеч от шансове за балотаж, Костадин Костадинов, получава най-висока подкрепа в традиционно силните за него райони – Варна и Добрич, като там достига до 16%, спрямо 12 на национално ниво. Най-ниска е подкрепата за Костадинов в Кърджали – 7% и София, избирателен район 23, където за него са гласували 9%.