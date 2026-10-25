Гюров изпреварва Йотова, според Маркет Линкс

Изненадващ резултат от паралелното преброяване на 100% от секциите съобщи агенция Маркет Линкс – кандидат-президентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев водят на Илияна Йотова – Кирил Вълчев в гласуването на първи тур. За подкрепения от „Продължаваме промяната“, както и от „Демократична България“ кандидат Андрей Гюров са гласували 33,5%, а за Илияна Йотова – 32,7%. Паралелното преброяване не е официален резултат, но е по-близък до реалния от екзит-половете.

На трето място е Костадин Костадинов с 12,4%, а четвърти и пети са Радостин Василев и Ивелин Михайлов с 4,2 и 3,4% от гласовете на българите.